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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تلغي العزل الذاتي لمخالطي مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت صحيفة تليجراف إن الحكومة البريطانية ستعلن اليوم الاثنين أن العزل الذاتي لن يكون ضروريا بعد الآن لمن خالطوا أناسا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 .
وأضافت الصحيفة إنه سيُطلب من الأشخاص الذين خالطوا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام وسيُسمح لهم بممارسة أعمالهم في غضون ذلك.
وقالت إن الوزراء سيقولون إنه سيتم إلغاء النظام الحالي الذي يلزم الناس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما على مستوى البلاد في يناير في حالة نجاح الخطط التجريبية.
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