شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

ذكرت وسائل إعلام أمريكيّة عدّة، الأحد، أنّ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسي أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجيّة.

وبلينكن (58 عاماً) هو أحد مستشاري بايدن الرئيسيّين في مجال السياسة الخارجيّة، وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن يشغل في ذلك الوقت منصب نائب الرئيس.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة «بلومبيرج»، يعتزم الرئيس المنتخب الإعلان عن ترشيح بلينكن لمنصب وزير الخارجيّة، الثلاثاء.

وبلينكن من أشدّ المؤيّدين للتعدّدية، وسيخلف في هذا المنصب، في حال تعيينه، وزير الخارجيّة الحالي مايك بومبيو المؤيّد لـ«حملة الضغوط القصوى» على إيران، ولسياسة لا هوادة فيها تجاه الصين.

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