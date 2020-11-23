ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 58.4 مليوناً والوفيات 1.38 مليون

الإثنين 23 نوفمبر 2020

وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 58 مليونا و437 ألفا و864 حالة حتى أمس الأحد ، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأدى مرض كوفيد - 19 ، الذي يسببه فيروس كورونا ، إلى وفاة مليون 384 ألفا و897 حالة حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.