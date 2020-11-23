- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 58.4 مليوناً والوفيات 1.38 مليون والان مع التفاصيل
الإثنين 23 نوفمبر 2020
وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 58 مليونا و437 ألفا و864 حالة حتى أمس الأحد ، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأدى مرض كوفيد - 19 ، الذي يسببه فيروس كورونا ، إلى وفاة مليون 384 ألفا و897 حالة حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 58.4 مليوناً والوفيات 1.38 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.