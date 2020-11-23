شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم تعيين بلينكين وزيرا للخارجية والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020 ذكرت وسائل إعلام أمريكيّة أمس الأحد أنّ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسي أنتوني بلينكين لمنصب وزير الخارجيّة.

وبلينكين (58 عامًا) هو أحد مستشاري بايدن الرئيسيّين في مجال السياسة الخارجيّة وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجيّة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن يشغل في ذلك الوقت منصب نائب الرئيس. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بلومبرغ"، يعتزم الرئيس المنتخب الإعلان عن ترشيح بلينكين لمنصب وزير الخارجيّة يوم غد الثلاثاء.

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