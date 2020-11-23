باباجان: أردوغان تسبب في إفقار الشعب التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان انتقاداً حاداً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال " كنت تقول إن رفع أسعار الفائدة هو السبب في إفقار الأمة، ماذا حدث الآن؟ أنت مضطر للتوضيح للشعب. كنت تقول إن الفائدة العالية هي خيانة، ماذا حدث الآن حتى رفعتم أسعار الفائدة؟".



وبحسب صحيفة "زمان" التركية، طالب باباجان الرئيس التركي أردوغان تفسير سبب تحوله إلى تبني سعر الفائدة المرتفع بعد أن كان يرفض ذلك.

وتابع علي باباجان قائلا “قلتَ يا أردوغان: إن بيع الوطن يتم بـ”الفائدة العالية، والتضخم المرتفع، وسوء الإدارة وإهدار موارد البلد والأمة، وإن الفائدة هي والد ووالدة التضخم. قلتَ: ليعرف ذلك من لا يعرفه. ومن ثم تراجعت عن كل ذلك”.

وأشار باباجان إلى أن أردوغان طالب الشعب قبل الانتخابات الرئاسية التي تمت في 24 يونيو 2018 بأن ينتخبوه قائلاً لهم "امنحوا السلطة لأخيكم هذا، وسترون كيف سيتعامل مع سعر الفائدة".

وأكد المعارض التركي أن أردوغان الذي تسبب في إفقار الشعب، مضطر للتوضيح لهذا الشعب، وتابع "يجب على أردوغان أن يوضح كيف جعلت من تركيا من إحدى الدول التي تفرض فوائد عالية".

ورفع البنك المركزي التركي الخميس الماضي، أسعار الفائدة من 10.25% إلى 15%، واعتبر أردوغان أمس الأول الجمعة أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة “علاج مر” يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12% في معظم فترات العام، بحسب الأرقام الرسمية