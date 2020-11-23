شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة شئون جائزة الدولة للمبدع الصغير بالقانون الجديد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" لرعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة، وذلك من خلال جائزة تمنح سنويا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.

وفيما يلى نستعرض أعضاء اللجنة العليا التى يتم تشكيلها لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وتضم:

الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، رئيس دار الأوبرا المصرية، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، المستشار القانونى لوزير الثقافة، ثلاثة من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة، كما يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أى مقابل مادى.

ويأتى انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون وفى إطار الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتى كان من ثمارها مشروع القانون الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.