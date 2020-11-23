بومبيو: شراكتنا مع السعودية "قوية" وسنواصل التصدي لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن شراكتنا الأمنية والاقتصادية مع السعودية قوية.

وأضاف بومبيو، في تغريدة على تويتر: "سنواصل الاعتماد على هذه الشراكة، لدفع جهود التصدي للأنشطة الإيرانية وتحقيق رؤية 2030".

واختتم بومبيو جولة شملت 7 دول، الأحد، في السعودية، حيث أكد أن بلاده لا تنوي تخفيف الضغوط على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه يتطلع خلال زيارته للرياض إلى مناقشة جهود مكافحة الإرهاب وردع إيران.

وأمس السبت، أكد، خلال زيارته للإمارات أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تعزز استقرار الشرق الأوسط.

وأعرب عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.