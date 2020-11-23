عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلومبرج: بايدن يعتزم تعيين بلينكين وزيرا للخارجية

الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية.



ونقلت الوكالة عن مصادر لم تحددها أنه من المتوقع إعلان ذلك الثلاثاء المقبل.

وامتنع فريق بايدن الانتقالي عن التعليق ولم يرد بلينكين على طلب للتعليق، وفق رويترز.

وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه إن بلينكين هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.

وكان بلينكين يعمل بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي رأسها بايدن لفترة طويلة.

وكان مستشارا لحملته الانتخابية في عام 2008 وعمل مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس في البيت الأبيض.

وهو يدعو إلى قيادة قوية للولايات المتحدة في الخارج لمواجهة خصوم محتملين مثل الصين في حين يؤكد فرص التعاون مع دول أخرى.

وفي وقت سابق، قال رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إن أول تعيين للإدارة الجديدة سيعلن الثلاثاء القادم.

ورغم عدم إقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته، فإن بايدن يسابق الزمن لوضع جدول أعماله لتشكيل فريقه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس الماضي، أن بايدن استقر على خياره لوزارة الخزانة، فيما قال مسؤولون إنه توصل أيضًا -أو على أعتاب ذلك- لقرار بشأن مناصب وزارية حيوية أخرى، من المتوقع الإعلان عن بعضها قبل عيد الشكر.

وينظر إلى لايل برينارد، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، على أنها المرشح الأقوى لقيادة وزارة الخزانة، وحال وقع عليها الاختيار، ستصبح أول وزيرة للخزانة، في خطوة ستساعد بايدن في الوفاء بوعوده بتشكيل حكومة متنوعة.