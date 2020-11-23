شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات حقوق الإنسان.. اعتداءات الشرطة التركية على المعارضين فى إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال الشرطة التركية تواصل قمعها وانتهاكاتها ضد المعارضين، حيث اعتدت على أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى بإسطنبول أثناء قيامهم بإلقاء بيان فى ميدان تقسيم، اعتراضًا منهم على عملية الاعتقالات التى تمت بحق أعضاء الحزب، وهى منظمة غير حكومية موالية للأكراد تؤيد تطبيق الكونفدرالية الديمقراطية فى السياسة التركية.

وحسب ما ذكر تقرير لموقع تركيا الان، تم اعتقال 19 شخصًا من بينهم رئيسا الحزب بمدينة إسطنبول، إيليف بولوت وإردال أفجي.

وعلق النائب بحزب الشعوب الديمقراطى عن مدينة إسطنبول، موسى بير أوغلو على ذلك قائلًا: «سيبقى الأمل دائمًا ما دمنا موجودين. دعهم يعرفون ويسمعون بأنهم لن يستطيعوا تفريقنا باستخدام قوة الشرطة أو قوة المحكمة أو قوة المافيا.