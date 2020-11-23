شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و41875 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 9187 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و303 حالات وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و41875 وحالات الوفاة إلى 101676. ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و41875 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.