شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 نوفمبر تشرين الثاني نزولا من 17 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت إن تسعا من تلك الحالات واردة من الخارج في حين تم تسجيل حالتين منقولتين محليا في شنغهاي.

وأضافت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86442 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.