اخبار العالم

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 نوفمبر تشرين الثاني نزولا من 17 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت إن تسعا من تلك الحالات واردة من الخارج في حين تم تسجيل حالتين منقولتين محليا في شنغهاي.

وأضافت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86442 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"