شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: تحالف دولي ضد إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن مصالحها وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. وكشف في مقابلة مع «العربية» من أبوظبي أمس (الأحد)، أن الإدارة الأمريكية شكلت تحالفاً للتعامل مع إيران ضمن إستراتيجيتها في المنطقة، وقال: نبني تحالفاً لمنع طهران من زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران، مكرراً أن سياسة بلاده ثابتة تجاه طهران. وشدد بومبيو على أن واشنطن تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران. ولفت إلى أن هناك دولاً عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفاً «كنا نتطلع لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت».وفي ما يتعلق بالملف العراقي، لفت الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن تسعى لتثبيت الاستقرار، مؤكداً أن العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران. وأوضح أن وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية يهدف إلى دعم حكومة مصطفى الكاظمي. من جهته ، قال مسؤول أمريكي يرافق بومبيو في جولته الخارجية، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تأمل في أن تواصل الإدارة الجديدة السير على نهجها حيال ملف إيران وأن تستمر حملة الضغوط القصوى عليها. واعتبر مراقبون أن حديث المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين في أبوظبي أمس، بمثابة إقرار بأن ترمب خسر الانتخابات وأن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستتسلم السلطة في 20 يناير، رغم رفض الرئيس الحالي قبول النتائج.



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