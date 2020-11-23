"صاحبه قتله وسرق هاتفه".. كشف لغز جثمان الطريق العام بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
كشفت تحريات المباحث بمركز دمياط، عن لغز العثور على جثمان لشاب على الطريق الترابي في قرية السيالة، بعد إبلاغ قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ، لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.
وسادت حالة من القلق بين أهالي المنطقة عقب العثور على الجثمان، قبل أن تصل قوات الأمن وتفض التجمع في منطقة الطريق الترابي.
وبينت التحريات التي أجراها ضباط المباحث، أن المجني عليه محمد عبد الرحيم، ويقيم في قرية البصارطة، تلقى اتصالا هاتفيا من صديقه "م.ع"، ويقيم في القرية ذاتها وتوجه إلى مقابلته.
وأوضحت التحريات أن القاتل استدرج صديقه واستقلا دراجة بخارية يملكها القتيل، ثم توقفت قبل أن يباغته صديقه بضربة بآلة حادة على رأسه، فسقط على الأرض فأقدم الجاني على مواصلة ضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتبين أن القاتل استولى على الدراجة البخارية ملك المجني عليه، وهاتفه الخاص، وأقدم على بيعهما بعد ساعات قليلة من ارتكاب الواقعة.
وألقت قوات الأمن القبض عليه، واعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وأرشد عن من باع لهم الدراجة النارية والهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات التي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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