العمراني: “البيجيدي” يحترم حرية التعبير ويصونها ولنا ملاحظات على “النقد والتقييم”

وسط جدل مناقشة القيادات لمبادرة النقد والتقييم الداعية لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، جدد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب يحترم حرية التعبير ويصونها، مشددا على أن حرية التعبير يجب أن تمارس داخل المؤسسات.

وأوضح العمراني، في تصريح لموقع حزبه، عقب انعقاد اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن من حق شباب الحزب ومناضليه أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية، وأن ينتقدوا ما شاء لهم الانتقاد، وأن تعمل المؤسسات على الاستجابة وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

وبشأن مبتدرة النقد والتقييم، يقول العمراني “لنا عليها ملاحظات، من حيث طريقة صياغتها وتصريفها علنا، وما كان فيها من مضامين غير دقيقة كان لنا عليها أجوبة اليوم”، مضيفا “نحن مرة أخرى نعتز بشبابنا على غيرتهم وصدقهم الذي لا شك فيه، ويجب أن نأخذ الدرس بما يفيد أن يحيلوا على مؤسسات الحزب ما يقدرونه من قضايا وأن تعالج في المؤسسات، وأن نحترم المنهج الذي سرنا به إلى اليوم، وأن نصون حرية التعبير لكن داخل المؤسسات، بما يجعل ذلك منتجا ومفيدا لبلدنا”.

وذكر العمراني، أن النقاش باللجنة أكد أن حزب العدالة والتنمية من مواقعه المختلفة يساهم في تدبير الشأن العام، ويقوم بدور كبير جدا في تكريس الإصلاح في بلدنا بمنطق الوطن وليس هناك أي شيء آخر، موضحا أن المعطيات المتوفرة تؤكد وجود تقدم مهم جدا، لكنه لا يمنع من تسجيل خصاصات هنا أو هناك، وهذا أمر لا تسلم منه أي تجربة ديمقراطية على مستوى العالم.