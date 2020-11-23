منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثالثة في أوروبا بداية العام القادم

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.

وأشار مبعوث المنظمة الخاص بفيروس كورونا، ديفيد نابارو، إلى احتمال حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، إذا ما تكرر التقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية.

وقال نبارو: “لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى”، مضيفا “الآن نواجه الموجة الثانية، وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل”.

ويذكر أن أوروبا شهدت انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، التي عادت إلى الارتفاع مجددا، حيث سجلت ألمانيا وفرنسا معا، أمس، ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة بكورونا، كما تشهد سويسرا والنمسا تسجيل آلاف حالات الإصابة بالفيروس يوميا.