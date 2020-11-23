القصف الحوثي لـ"مأرب" أجبر نحو 200 أسرة على النزوح

القصف الحوثي لـمأرب أجبر نحو 200 أسرة على النزوح

الإثنين 23 نوفمبر 2020

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إن قرابة 200 أسرة نزحت جراء قصف الحوثيين لمخيمات النازحين في مديرية رغوان شمال غربي محافظة مارب.



وأضافت الوحدة في تقرير حديث لها، إن مديرية رغوان تعد من أبرز المديريات التي احتضنت آلاف النازحين من مناطق القتال في مديريات مجزر ومدغل، حيث بلغ إجمالي عدد النازحين في المديرية أكثر من 20 ألف.

وقالت الوحدة إلى أن المديرية شهدت مؤخراً موجة نزوح نحو مركز المحافظة ومديريات الوادي وصرواح بالتزامن مع استهداف المخيمات الواقعة في المديرية من قبل ميليشيا الحوثي بالصواريخ.

وأشارت الوحدة إلى نزوح 196 أسرة تمثل ألف و 372 فرداً، من مناطق سكنهم أو نزوحهم إلى مناطق أخرى، منهم 96 أسرة نزحت داخلياً إلى منطقة "الغر" في مديرية رغوان نفسها، فيما نزحت 61 أسرة إلى مديرية الوادي فيما توزعت بقية الأسر على مناطق أخرى.

ولفتت الوحدة إلى الاحتياجات الأساسية للنازحين من مأوى ومواد غذائية وغير غذائية ومياه الشرب وأدوات الصرف الصحي وخزانات المياه.

ودعت الوحدة الشركاء إلى الاستجابة السريعة لتغطية احتياجات النازحين الجدد من المأوى والمواد غير الغذائية والطرابيل، وعمل دورات مياه وتوفير خزانات وحقائب نظافة، وتغطية احتياجات النازحين من السلال الغذائية والوجبات الجافة.