شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 1088 اصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

اعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 1088 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى? 74862 حالة. وكشف فورار في لقائه الاعلامي اليومي، عن وفاة 17 شخصا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2275 وفاة.

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