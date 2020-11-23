شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستعد لتمديد العزل العام حتى 20 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا ماركوس سويدر لبيلد آم سونتاج إن أفضل خطوة يمكن اتخاذها هي تمديد إجراءات العزل لمدة ثلاثة أسابيع وهو ما يعني أن تنتهي يوم 20 ديسمبر.
وقال سويدر: "انكسرت الموجة لكن لسوء الحظ عدد الإصابات الجديدة لا ينخفض. خلافا لذلك تستمر وحدات الرعاية الفائقة في التكدس مع تزايد عدد الوفيات".
وأضاف أنه يجب استمرار إغلاق دور السينما والمطاعم والفنادق وقال إنه يجب حظر الألعاب النارية والمشروبات الكحولية ليلة رأس السنة في الميادين العامة الكبيرة.
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