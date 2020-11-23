شكرا لقرائتكم خبر عن 1240 إصابة جديدة بكورونا في تونس وموريتانيا 32 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد, بلغ 88 ألفا و 711 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 821 وفاة.
فيما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 128 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.
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