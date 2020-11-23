شكرا لقرائتكم خبر عن 1240 إصابة جديدة بكورونا في تونس وموريتانيا 32 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد, بلغ 88 ألفا و 711 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 821 وفاة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 128 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.