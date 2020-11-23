شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع قيود الحجر الصحي للسفر خلال عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الصحيفة، أن القيود ستُخفض من 14 يوما إلى خمسة أيام إذا جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا سلبية بالنسبة للعائدين من الرحلات بعد خمسة أيام من عودتهم إلى البلاد.
وقالت إنه سيتم سن النظام الجديد في 15 أو 16 ديسمبر مع إخراج الناس من الحجر الصحي بمجرد حصولهم على نتائج الاختبارات.
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