شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 18 ألف إصابة و194 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الصحة البرازيلية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و 71401 حالة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 169183 فيما بلغ عدد المتعافين 5.4 مليون.

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