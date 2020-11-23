شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن أول أعضاء إدارته.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

قال مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الأحد إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء غدا الثلاثاء وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.

ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية ومارس ضغوطا هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات، ومُني أمس السبت بخسارة دعوى قضائية جديدة في ولاية بنسلفانيا.

وحث رون كلين، الذي عينه بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسميا بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

وأضاف كلين: "آمل أن تقوم مديرة إدارة الأجهزة العامة (إميلي مورفي) بعملها".

وقال كلين لشبكة (إيه.بي.سي): "رفض عدد قياسي من الأمريكيين رئاسة ترامب، ومنذ ذلك الحين يرفض دونالد ترامب الديمقراطية".

وكشف بايدن عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض. وقال كلين: "سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

وقال بايدن يوم الخميس إنه اختار وزيرا للخزانة. وضمت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين، والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد، والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين، ورئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفاييل بوستيك.

وأشار حلفاء لبايدن أيضا إلى أنه ربما يعلن اختياره لمنصب وزير الخارجية في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع اعتبار مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس والدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكين من بين المرشحين.

وفيما يتعلق بمراسم تنصيب بايدن، قال كلين إنها ستكون تقليدية لكن على نطاق أصغر. وعادة ما تجتذب احتفالات التنصيب والأحداث ذات الصلة حشودا ضخمة إلى واشنطن.