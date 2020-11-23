شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلي يشن هجمات على غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، عددًا من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية في غزة بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعًا في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات الفلسطينيين المجاورة، دون وقوع إصابات.

كما استهدف الطيرات الإسرائيلي موقعًا في تل الهوى غرب المدينة؛ ما أدى إلى تدميره ووقوع أضرار بالممتلكات في المنطقة المستهدفة، وموقعًا آخر شرق مدينة غزة، وأراضي زراعية في حيي الزيتون والشجاعية، ما أسفر عن إلحاق دمار ووقوع خسائر مادية بالممتلكات القريبة من القصف.

وأضافت المصادر عن تعرّض موقعَين غرب مدينتي خان يونس ورفح للقصف، ما أوقع دمارًا وخرابًا فيهما، إضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين القاطنين قرب المنطقة المستهدفة، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف الأطفال.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن نشطاء فلسطينيين أطلقوا صاروخًا على إسرائيل؛ مما أدى إلى شنها هجمات جوية على قطاع غزة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على جانبي الحدود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق من غزة، ليل السبت، ألحق أضرارًا بمصنع في مدينة عسقلان الجنوبية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ردًا على ذلك قصفت طائراته عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس التي تحكم غزة.

وقال شهود إن الهجمات التي وقعت قبل الفجر أصابت أهدافًا في مدينة غزة، ومدينتي رفح وخان يونس بجنوب غزة، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من بعض المواقع.

ولم تعلن أي من الفصائل في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. وكانت آخر مرة نشبت فيها حرب بين إسرائيل وحماس في عام 2014 وتبادل الجانبان إطلاق النار عدة مرات بعد ذلك على الرغم من أن الحدود كانت هادئة إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.

وقال الجيش في بيان: «منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عن كل الأحداث التي تقع في قطاع غزة، وتخرج منه وستتحمل تبعات النشاط الإرهابي ضد المدنيين الإسرائيليين».