شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 351 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة نزولا من 358 إصابة و14 وفاة يوم السبت. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة".

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