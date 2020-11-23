رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قوات تيجراي 72 ساعة لتسليم عاصمة الإقليم

أمهل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قوات إقليم تيجراي 72 ساعة للاستسلام قبل أن يبدأ الجيش هجوما على ميكيلي عاصمة الإقليم.

وقال أبي على تويتر مساء اليوم الأحد "ندعوكم للاستسلام سلميا في غضون 72 ساعة... أنتم في مرحلة اللاعودة".

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من قوات تيجراي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال متحدث عسكري إن الجيش الإثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيجراي بالدبابات وربما يلجأ إلى قصف المدينة في محاولة لإجبار قوات تيجري على الاستسلام.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي ترفض إنهاء حكمها للإقليم الشمالي إن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات.

ولم يتسن لرويترز التأكد من أحدث بيانات عن الحرب. ومن الصعب التحقق من مزاعم جميع الأطراف نظرا لتعطل اتصالات الهاتف والإنترنت بالمنطقة.

ونجحت القوات الاتحادية التابعة لحكومة أبي أحمد في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي، وهي مدينة جبلية يقطنها نحو 500 ألف نسمة ويتمركز فيها المتمردون.

وأودت الحرب بحياة المئات، وربما الآلاف، ودفعت أكثر من 30 ألفا للجوء إلى السودان المجاور، كما شهدت إطلاق المتمردين صواريخ على إقليم أمهرة المجاور وعبر الحدود إلى داخل إريتريا.

ودعت دول أجنبية إلى إجراء محادثات، لكن أبي يواصل الهجوم منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال أبي في بيانه مساء اليوم إنه "جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان عدم إصابة المدنيين" خلال ما وصفها بعملية إنفاذ القانون.

وأضاف في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي "كل ما تبقى لهذه الزمرة هو الحصن الذي أقاموه في ميكيلي والتباهي الأجوف".

وذكر رئيس الوزراء أن أهالي تيجراي فاض بهم الكيل مما قال إنه عنف الجبهة ضدهم، مناشدا أهالي ميكيلي الوقوف إلى جانب القوات الاتحادية في "تقديم هذه المجموعة الخائنة" إلى العدالة. واتهم أبي قادة تيجراي بالتمرد على السلطة المركزية وإشعال

الصراع بمهاجمة القوات الاتحادية في بلدة دانشا في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول المتمردون إن حكومته همشت أهالي تيجراي منذ توليه السلطة قبل عامين، إذ عزلتهم من المناصب القيادية في الحكومة والجيش واعتقلت كثيرين منهم في تهم تتعلق بالانتهاكات الحقوقية والفساد.

"لن تأخذنا بهم أي رحمة"

وكان المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجايي قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية اليوم الأحد "المراحل التالية هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي بالدبابات".

وأضاف "نريد أن نبعث برسالة للناس في ميكيلي كي يحتموا من أي هجمات بالمدفعية وأن ينأوا بأنفسهم عن الطغمة العسكرية... بعد ذلك، لن تأخذنا بهم أي رحمة".

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بعد ذلك إن ديجين كان يعني "بأي رحمة" قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وليس المدنيين.

ونال أبي الإشادة لفتحه اقتصاد إثيوبيا المنغلق ونظامها السياسي القمعي بعد توليه منصبه في 2018. ومع ذلك، تقول جماعات حقوقية إن حكومته نفذت عمليات اعتقال جماعي بعد اندلاع أعمال عنف واحتجزت صحفيين هذا العام.

وحصل أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام العام الماضي لإنهائه مواجهة استمرت عقدين مع إريتريا. وحثت لجنة منح الجوائز في أوسلو الأسبوع الماضي على السلام في تيجراي.

وقال دبرصيون جبراميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لرويترز في رسالة نصية إن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية الإثيوبية على الجبهة الجنوبية، وتشتبك مع تلك القوات حول بلدة أديجرات في شمال الإقليم والتي كانت سقطت في أيدي القوات الاتحادية.

وأضاف "خطتهم هي تطويق ميكيلي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك... على الجبهة الجنوبية، لم يتمكنوا من التحرك شبرا واحدا منذ ما يزيد على أسبوع".

وقال رضوان حسين، المتحدث باسم مهمة العمل التابعة للحكومة الإثيوبية والمعنية بالوضع في تيجراي، إنه لا يزال هناك وقت أمام قادة الجبهة للاستسلام. وأضاف "ستلتزم الحكومة بأقصى درجات ضبط النفس حتى لا تسبب مخاطر كبيرة للمدنيين".

وأضافت مهمة العمل الحكومية أن الجيش استولى أيضا على بلدة إيداجا هاموس الواقعة على الطريق من أديجرات إلى ميكيلي.