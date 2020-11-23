إثيوبيا تسيطر على ثاني أكبر مدينة في تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم السبت السيطرة على ثاني أكبر مدينة في منطقة تيجراي التي تمردت في أوائل الشهر الجاري.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد عبر التلفزيون الرسمي أن قوات الأمن سيطرت على أديجرات وحالياً تتقدم باتجاه ميكيلي عاصمة تيجراي.

من جهة اخرى ، ذكر آبي أحمد أنه سوف يلتقي المبعوثين الثلاثة الذين عينهم الاتحاد الأفريقي، رافضاً خطوة من جانب الأخير للتوسط في صراع دائر بين الحكومة الاتحادية ومنطقة تيجراي شمال البلاد.

وكان الاتحاد الأفريقي قد عين ثلاثة رؤساء دول سابقين كمبعوثين في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوم السبت إن الأنباء عن أن المبعوثين قادمين لبلاده للتوسط بين حكومته والمنطقة الشمالية "كاذبة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

واندلعت الأعمال العدائية في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر بعد أشهر من التوترات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية. وتقول سلطات تيجراي إن مئة ألف شخص نزحوا وحذرت الأمم المتحدة من أن 1.1 مليون شخص قد يحتاجون للمساعدة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا بعد اجتماع مع رئيسة إثيوبيا سهلي-ورك زودي: "المهمة الرئيسية للمبعوثين هي إشراك كل أطراف الصراع في إنهاء الأعمال العدائية وخلق ظروف من أجل حوار وطني شامل لحل كل القضايا التي أدت إلى الصراع واستعادة السلام والاستقرار إلى إثيوبيا".

واندلعت الأعمال العدائية في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر بعد أشهر من التوترات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية.

وتقول سلطات تيجراي إن مئة ألف شخص نزحوا وحذرت الأمم المتحدة من أن 1.1 مليون شخص قد يحتاجون للمساعدة.

واعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها تستعد لوصول 200 الف شخص قادمين من إثيوبيا إلى السودان، بارتفاع من 33 ألف حالياً.

