حملة ترامب تطعن على رفض طلبها وقف إعلان فوز بايدن في بنسلفانيا

استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد حكما برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.

وكان بران، وهو جمهوري رشحه الرئيس السابق باراك أوباما، رفض أمس السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، حيث فاز ترامب في انتخابات 2016.

ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على التكهنات".



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