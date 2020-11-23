حفتر يوجه بتعزيز الدوريات جنوبا لدحر فلول داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، بتعزيز القوات في مناطق جنوب غرب البلاد؛ لحمايتها من خلايا تنظيم داعش الإرهابي والعصابات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقباله، الأحد، وفدا من المنطقة العسكرية بمدينتي أوباري وغات (جنوب غرب)، وفق بيان لشعبة الإعلام الحربي (تابعة للجيش).

واستعرض الوفد ما قدمه جنود القوات المسلحة في تأمين الشريط الحدودي «أوباري - غات»، إضافةً إلى سير عمل الدوريات التي تعمل على تأمين مدن الصحراء.



ونشر الجيش الليبي وحدات مسلحة في مناطق بالظهير الصحراوي جنوب البلاد عقب ورود بلاغات بعمليات سطو مسلح ضد ليبيين، على الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها وطريق مرشان.

ويتعرض الجنوب الغربي الليبي لاختراقات من التنظيمات الإرهابية، المدعومة تركيا.

وفي الآونة الأخيرة، تمكن الجيش الليبي من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق من سبها وغدوة إلى أم الأرانب ومرزق، وفقا لتصريح سابق للمتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري.

كما تعمل قوات الجيش على تأمين احتياجات الجنوب من الوقود ومواد التموين، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا خاصة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.