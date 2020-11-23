أول اتصال بين ملك البحرين والرئيس الفلسطيني بعد معاهدة السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العلاقات الثنائية وسبل دعمها.

ويعد ذلك أول اتصال هاتفي منذ معاهدة السلام بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل التي جرى توقيعها، منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية فإن الرئيس الفلسطيني عبر خلال الاتصال عن خالص تعازيه في وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري).

كما أعرب العاهل البحريني عن مشاعر التعزية والمواساة في وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري).

وتناول الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها".

والأربعاء الماضي، قال مسؤول فلسطيني إن بلاده بصدد إعادة السفيرين إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما منذ عدة أسابيع للتشاور، عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

وكانت الإمارات وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل، أسهمت في حماية حقوق الفلسطينيين، من خلال وقف الضم الإسرائيلي لمناطق شاسعة في الضفة الغربية.