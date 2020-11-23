عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يتمسك بالأمل في بنسلفانيا

الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365

استأنفت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، على حكم برفض طلبها وقف إعلان فوز الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية بنسلفانيا.



وقالت الحملة، في الدعوى، إنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية، ماثيو بران، في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.

وكان بران، وهو جمهوري رشحه الرئيس السابق باراك أوباما لمنصبه، رفض، السبت، دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، حيث فاز ترامب في انتخابات 2016.

ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على التكهنات".

وتأتي خسارة هذه الدعوى بعدما أعلن بوب باور، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خسرت 28 قضية حتى الآن، لإعادة فرز الأصوات.

وقال مستشار بايدن إن الانتخابات كانت نزيهة، ودعاوى ترامب القضائية فشلت، حتى أن عمليات إعادة فرز الأصوات التي تمت في ولاية جورجيا، بناء على طلب حملة ترامب، أثبتت فوز بايدن.

ورفع ترامب طعونا قانونية في ولايات عدة، زاعما دون دليل أنه الفائز الشرعي بالانتخابات.