شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة قضائية لترامب بعد رفض «دعوى التزوير» في بنسلفانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول السبت، هزيمة قضائية موجعة، بعدما رفض قاض في المحكمة الاتحادية بولاية بنسلفانيا مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، لتزداد الضغوط من الجمهوريين عليه لوقف جهوده لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، وحمله على الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، في وقت طلبت حملة ترامب رسمياً إعادة فرز أصوات ولاية جورجياً للمرة الثانية، فيما تتزايد الاتهامات لها بعرقلة إعادة الفرز في ويسكونسن.

ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترامب سلسلة دعاوى قضائية، ومارس ضغوطاً هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات. وحتى الآن أخفقت محاولاته في المحاكم لإجهاض التصديق على النتائج بولايات جورجيا وميشيجان وأريزونا.

اتهامات وتكهنات

وأمس الأول، رفض القاضي الاتحادي ماثيو بران، وهو جمهوري، دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا. ووصف القاضي القضية بأنها «حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على تكهنات».

ويحتاج ترامب، من أجل أن يكون له أمل في البقاء بالبيت الأبيض، إلغاء 81 ألف صوت يتقدم بها بايدن في بنسلفانيا. ويتوقع أن تبدأ الولاية إجراءات التصديق على النتيجة اليوم الإثنين.

وتعهد محامو ترامب بالطعن في النتيجة على الفور، لكن المحامين الذين يترافعون ضده في المحكمة يقولون إنه لم يعد أمامه وقت للقيام بذلك.

جمهوريون ينفضون

وقالت رئيسة لجنة المحامين للحقوق المدنية، كريستين كلارك: «ينبغي أن يدق هذا الأمر مسماراً في نعش أي محاولات أخرى يقوم بها الرئيس ترامب لإستخدام المحاكم الاتحادية لقلب نتيجة انتخابات 2020».

وبدأ بعض رفاق ترامب الجمهوريين في الكونجرس ينفضون من حوله.

وقال السيناتور الجمهوري بات تومي، إن الحكم قضى على أي فرصة لإحراز نصر قضائي في بنسلفانيا، ودعا ترامب للإقرار بالهزيمة، وقدم التهنئة إلى بايدن والسيناتور كمالا هاريس.

ودعت ليز تشيني عضو الفريق القيادي الجمهوري بمجلس النواب ترامب لاحترام «قدسية عمليتنا الانتخابية»، إذا لم يحرز نجاحاً في المحكمة.

ورغم تأكيد عمليات إعادة فرز الأصوات بجورجيا فوز بايدن، وتصديق مسؤوليها على النتيجة، لكن حملة ترامب، قالت إنها ستطلب إعادة الفرز مرة أخرى.

وجاء في بيان لفريق ترامب: «اليوم، قدمت حملة ترامب التماساً لإعادة فرز الأصوات في جورجيا. نركز على ضمان اتباع كل جانب من قانون الولاية والدستور الأمريكي بحيث يحتسب كل صوت قانوني. ويواصل الرئيس ترامب وحملته الإصرار على إعادة فرز للأصوات نزيهة في جورجيا».

عرقلة الفرز

وفي ولاية ويسكونسن، انتقد مسؤولو الانتخابات المتطوعين من حملة ترامب لإبطائهم عملية إعادة فرز جزئية من المستبعد أن تغير من واقع انتصار بايدن. واتهم مسؤولو الانتخابات في أكبر مقاطعة بالولاية، مراقبي حملة اترامب، أمس، بالسعي لعرقلة إعادة فرز النتائج الرئاسية، من خلال الاعتراض على كل جداول اقتراع تم سحبها لفرزها.

وطلب ترامب إعادة الفرز في مقاطعتي ميلووكي وداين، على أمل أن يحول ذلك دون فوز بايدن بنحو 20600 صوت.

وقال كاتب مقاطعة ميلوواكي، جورج كريستنسون، إن التدفق المستمر لشكاوى الجمهوريين جعل إعادة الفرز متأخراً عن الجدول الزمني المحدد له، موضحاً أن مراقبي ترامب يخالفون القواعد باستمرار.

ومع فشل عمليات إعادة الفرز والطعون القضائية في تحقيق أهدافه، يضغط ترامب الآن على الهيئات التشريعية في الولايات لرفض النتائج، وإعلانه الفائز.

تزوير بالآلاف

ويتمسك ترامب بدعوى التزوير. وكتب على «تويتر»: «لماذا يستعجل جو بايدن، لتشكيل الحكومة عندما كشف المحققون الذين يعملون لصالحي مئات الآلاف من الأصوات المزورة، وهو ما يكفي لتغييرالنتائج على الأقل في أربع ولايات، وهذا يكفي في النهاية ويزيد للفوز في الانتخابات».

وأضاف: «نأمل أن يكون لدى المحاكم أو الهيئات التشريعية الشجاعة للقيام بما يجب القيام به للحفاظ على نزاهة انتخاباتنا، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها».

والجمعة الماضي، استُدعى اثنان من كبار الجمهوريين في ولاية ميشيجان إلى البيت الأبيض. وبعد الاجتماع قالا إنهما لم يلمسا دليلاً يدفعهما إلى التدخل. ويتقدم بايدن على ترامب في ميشيجان بنحو 154 ألف صوت.

من جهته، قال بايدن في بيان، إن قرار محكمة بنسلفانيا برفض دعوى قضائية أخرى من ترامب، أظهر أن البلاد بأكملها لن تقبل محاولات الجمهوريين لعكس نتائج الانتخابات.

وأضاف: «رفضت محكمة أخرى مزاعم ترامب ومحاميه رودولف جولياني، عديمة الأساس، وكذلك التهجمات الصارخة على ديمقراطيتنا. لا يمكن القول أوضح من ذلك. لن تقبل بلادنا بعد الآن، بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات، التي خسرها بلا شك».

وحصل بايدن على ستة ملايين صوت أكثر من ترامب في الانتخابات الرئاسية، وحصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 لترامب. وأمضى بايدن الأسابيع القليلة الماضية في الاستعداد لتولي منصبه، رغم أن إدارة ترامب رفضت تقديم التمويل والتصاريح الأمنية اللازمة لذلك.

(وكالات)