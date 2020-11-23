شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحـة العالميـة» تحـذر مـن موجـة ثالثـة مـن الوباء 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الصحة العالمية من موجة ثالثة من «كورونا» مطلع العام المقبل في أوروبا في وقت بدأت فيه عدة دول أوروبية جني ثمار تدابير العزل التي اتخذتها، وقالت فرنسا أنها ستخفف القيود على ثلاث مراحل فيما قالت بريطانيا: إن العزل المفروض منذ أسابيع لن يتم تمديده فيما تعتزم إيطاليا القيام بحملة تلقيح غير مسبوقة.

إلى ذلك، توقع ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال عنه إنه تقاعس عن القيام بما يلزم؛ لمنع الموجة الثانية.

وقال نابارو وهو بريطاني الجنسية أخفق في الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017 في مقابلة مع صحف سويسرية إنه إذا «لم تعمل (الحكومات) على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل».

تدابير العزل

في أوروبا، بدأت تدابير العزل إلى جانب قيود أخرى فُرضت على السكان في العديد من الدول؛ لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، بإعطاء ثمارها. ففي فرنسا؛ حيث تتراجع أعداد الوفيات والإصابات والمصابين في أقسام الإنعاش، تعد السلطات أن البلاد تجاوزت على الأرجح ذروة الموجة الثانية من الوباء.

وقالت الحكومة الفرنسية: إنها ستبدأ تخفيف قيود العزل العام السارية لاحتواء فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة على ثلاث مراحل؛ وذلك لتفادي انتشار الجائحة من جديد، كذلك اقتربت أستراليا خطوة أخرى نحو عودة الحياة الطبيعية وقامت بفتح بعض الحدود الداخلية وتخفيف القيود في المناطق المتأثرة بكوفيد-19 بعد عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة منذ أسابيع في معظم أنحاء البلاد.

وأكدت الحكومة البريطانية أن العزل المفروض في البلاد لمدة أربعة أسابيع، لن يتمّ تمديده إلى ما بعد تاريخ الثاني من ديسمبر/كانون الأول، موعد عودة هذه المقاطعة البريطانية إلى نظام قيود محلية.

(وكالات)