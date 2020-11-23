شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تسمح باستخدام عقار مضاد لكورونا.. عولج به ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا»، ستيفان بانسل، أمس الأحد، عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركته والذي يتوقع أن يكون ما بين 25 و37، دولاراً، في وقت قالت فيه الولايات المتحدة إنها ستسمح باستخدام عقار «ريجينيرون» لعلاج المصابين من كورونا وهو ذات العقار الذي استُخدم لعلاج الرئيس ترامب فيما تأمل واشنطن في إطلاق برنامج بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا»، ستيفان بانسل، لصحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية، عن أن «موديرنا» ستحدد للحكومات سعراً يتراوح ما بين 25 و37 دولاراً لكل جرعة من اللقاح، وذلك اعتماداً على الكمية المطلوبة.

ونقل عنه قوله: «لقاحنا يكلف تقريباً نفس تكلفة لقاح الإنفلونزا الذي يتراوح ما بين 10 دولارات و50 دولاراً»، وفق ما أوردت «رويترز». والاثنين الماضي، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في المحادثات مع الشركة، إن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع «موديرنا» لشراء ملايين الجرعات من اللقاح، بسعر أقل من 25 دولاراً للجرعة. وقال بانسل: «لم يتم توقيع أي شيء حتى الآن، لكننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية»، مضيفاً أنها مسألة أيام، حتى يكون العقد جاهزاً.

وكشفت «موديرنا»، عن أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على بيانات مؤقتة عن تجارب إكلينيكية بلغت مرحلة متأخرة، لتصبح الشركة الأمريكية بذلك المطور الثاني الذي يقدم نتائج تجاوزت التوقعات بكثير، بعد شركة «فايزر» وشريكتها «بيونتيك».

برنامج اللقاح

وفي ذات السياق تأمل الولايات المتحدة بدء عمليات التلقيح ضد كورونا قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول، فور حصولها على موافقة السلطات الصحية المعنية، وفق ما أفاد المسؤول المكلف بهذه الجهود في الحكومة، الأحد.

وقال منصف السلاوي لشبكة «سي إن إن»: «إن خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليها». وأضاف: «لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 ديسمبر».

وأعرب المسؤول عن أمله ببلوغ الولايات المتحدة مرحلة «المناعة الجماعية» ضد الفيروس بحلول مايو/أيار بعد إطلاق عملية التلقيح الهائلة.

علاج مبتكر

وسمحت الولايات المتحدة؛ حيث يتسارع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 12 مليون شخص على أراضيها، باستخدام علاج مبتكر طورته شركة «ريجينيرون» وكان استُخدم خصوصاً لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنحت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير «إف دي إيه» موافقة عاجلة لاستخدام علاج هو مزيج من الأجسام المضادة طورته شركة التكنولوجيا الحيوية «ريجينيرون». ويُعرف عن هذا العلاج بأنه استُخدم لعلاج ترامب الذي تفاخر به كثيراً بعد أن تعافى من المرض في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير، فإن علاج ريجينيرون، المسمى (ريجن-كوف-2) وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة تم تصنيع في مختبر، يُقلل من إصابات «كوفيد- 19» التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ لدى الأشخاص الذي يعانون أمراضاً ثانوية أو أمراضاً مصاحبة.

وأوضح مسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن هان، أن السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويُخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا.

خطوة مهمة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ريجينيرون»، ليونارد شلايفر: «إن هذا القرار يشكّل، خطوة مهمة في مكافحة «كوفيد- 19»؛ إذ سيتمكّن المرضى المعرضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى».

تحاكي هذه الأجسام المضادة الجهاز المناعي الذي تخلقه الإصابة بالمرض، من خلال عرقلة بلوغ الفيروس ذروته في جسم المصاب أي عرقلة نيل المرض من الخلايا البشرية واختراقها.

ويُعتبر فعالاً أكثر في المرحلة الأولى من الإصابة بالفيروس، عندما تكون لا تزال لدى الأجسام المضادة فرصة السيطرة على المرض وليس في المرحلة الثانية من الإصابة، عندما لا يعود الفيروس نفسه الخطر إنما التفاعل المفرط للجهاز المناعي الذي يضرب الرئتين وأعضاء أخرى.

وعلاج «ريجينيرون» هو ثاني علاج بالأجسام المضادة الاصطناعية يحصل على «ترخيص استخدام بشكل عاجل» من الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير. ومُنحت موافقة استخدام علاج مماثل طورته شركة «ايلي ليلي» الأمريكية في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني.

ووقعت شركة ريجينيرون، عقوداً عدة مع الإدارة الأمريكية من بينها عقد تصل قيمته إلى 450 مليون دولار، لتصنيع كمية كبيرة من الجرعات في الولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة في أواخر أكتوبر، شراء 300 ألف جرعة من علاج شركة «ليلي» مقابل 375 مليون دولار، أي 1250 دولاراً للجرعة الواحدة.

وتُضاف الموافقة التي مُنحت لشركة ريجينيرون، إلى الأنباء السارة على صعيد اللقاحات، مع معدل فاعلية يصل إلى 95% للقاحين طورهما تحالف فايزر/بايونتيك وشركة موديرنا. (وكالات)