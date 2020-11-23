شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعمال الخيرية» تطلق حملتها «صقيع الشتاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت هيئة الأعمال الخيرية حملتها الشتوية لهذا العام تحت شعار «صقيع الشتاء» التي تستهدف الأسر والأطفال الذين يعانون ويلات البرد القارس في بعض المناطق والدول التي تعمل فيها الهيئة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني وتأصيل الإرث الإماراتي المستمد من بذور خير أهل الدولة والموروثات الدينية التي تربى عليها شعب الإمارات المعطاء في إغاثة الملهوفين حول العالم.

وأوضح الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة أن إطلاق الحملة يأتي تماشياً مع الاستراتيجيات التي تنتهجها الهيئة بهدف تغطية مشاريع الخير خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتي تتضمن توفير التدفئة الشتوية من فحم وحطب ومدافئ ووقود التدفئة فضلاً عن بناء وصيانة المنازل وإطعام الطعام وحفر الآبار وبناء المساجد.

ولفت إلى أن الهيئة استطاعت منذ تأسيسها عام 1984 أن تحظى بمكانة مرموقة وحضور متميز محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال العمل الإنساني والخيري من خلال مساهمتها في تحسين ظروف المحتاجين ورعاية الأيتام والأسر المتعففة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى رفع مستوى تنفيذ مشروعاتها الخيرية، بدعم من المحسنين ومتابعة من الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس.

(وام)

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