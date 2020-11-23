شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة حزب الخير التركى المعارض تستنكر تجاهل النظام لأزمات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيسة حزب الخير المعارض، ميرال أكشنار، أن النظام التركي حول الشعب التركي إلى حمقى»، بعدما تعهد للاتحاد الأوروبي بحقبة اقتصادية وقانونية جديدة، خلال مشاركته بقمة العشرين، متجاهلًا الأزمات التي يعاني منها شعبه.

وقالت المرأة الحديدية، خلال مؤتمر صحفي لحزب الخير، عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في تركيا، إن وضع التجار الأتراك «كارثي»، حسبما نسر موقع تركيا الآن، وكشفت أكشنار عن تلقي حزبها استغاثات من التجار لنجدتهم من التعثرات المادية، والعاطلين عن العمل لطلب الوظائف، والمرضى لطلب العون، بسبب تجاهل الحكومة لهم.

وأوضحت أن التجار الذين صوتوا لحزب الشعب الجمهوري وحزب الخير هم أكثر المتضررين، وأن 75 % من المواطنين الذين صوتوا لحزب أردوغان من وسط الأناضول، يبحثون عن يد للعون، بسبب الأضرار التي تعرضوا لها جراء الأزمة الاقتصادية.

وأشادت أكشنار بشجاعة أعضاء حزبها وكفاحهم ضد ما تعرضوا له من ظلم، مشيرة إلى تحكم النظام التركي في الإعلام، الذي سبق وأن اتهمها بالكفر، كما ادعى تعرضها لمحاولة قتل، وقال إنها تستحق هذا المصير.