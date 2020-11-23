خلافات أسرية وعلاقة عاطفية وراء اختفاء طالبة المنيا.. والأمن يضبطها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ادعاء اختطاف طالبة جامعية بالمنيا، حيث تبين هروبها من منزل أسرتها بسبب سوء معاملة والدها واختبائها لدى صديقها بالدقهلية وأمكن ضبطها.

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات اختطاف طالبة تدرس بإحدى الكليات بمحافظة المنيا عقب خروجها من محل إقامتها بإحدى الشقق المستأجرة رفقة عدد من زميلاتها بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة متوجهة لكليتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة من والد الطالبة بتغيب كريمته، وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود خلافات سابقة بين المتغيبة ووالدها لسوء معاملته لها.

وأمكن تحديد مكان تواجدها بمحافظة الدقهلية وتم ضبطها، وتبين ارتباطها عاطفياً بأحد الأشخاص وهو ما يؤكد عدم صحة المزاعم التي تم تداولها بشأن اختطافها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق. ​