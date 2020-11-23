إيطاليا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، مساء يوم الأحد، و28337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و562 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، إنه تم رصد 562 وفاة جراء فيروس كورونا، وتسجيل 28337 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، انخفاضا من 34767 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 49823 وفاة منذ ظهور الفيروس في فبراير الماضي، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.409 مليون إصابة.