محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
سجلت وزارة الصحة الإيطالية، مساء يوم الأحد، و28337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و562 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وقالت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، إنه تم رصد 562 وفاة جراء فيروس كورونا، وتسجيل 28337 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، انخفاضا من 34767 إصابة في اليوم السابق.
وسجلت إيطاليا 49823 وفاة منذ ظهور الفيروس في فبراير الماضي، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.409 مليون إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.