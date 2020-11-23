بومبيو: جميع الاحتمالات مطروحة بشأن الملف الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، أن جميع الاحتمالات مطروحة على الطاولة في الملف الإيراني، مضيفًا أن كل الإمكانيات ما زالت مطروحة على الطاولة في الملف الإيراني".

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، إن العقوبات الأمريكية على إيران كان لها تأثير على قدرة الإيرانيين، وساهمت بتمرير رسالة واضحة في الشرق الأوسط، كما ساهمت بإبرام اتفاقيات السلام التي أدت إلى عزل إيران أكثر.

وأضاف أن على دول الشرق الأوسط أن تفهم أن إسرائيل هي جزء من الحل في المنطقة، وأن اتفاقيات "أبراهام" هي السبيل لذلك".

وشدد على أن سياسة ترامب كانت الأفضل، وأدت إلى أن يكون الشرق الأوسط آمنا أكثر، خصوصًا تجاه إسرائيل.