الخليج 365 في موقع عقار كرموز المائل.. والسكان: "معندناش سكن بديل" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عقار مائل جديد انضم إلى قائمة مباني الإسكندرية المهددة بالانهيار، بعد أن هبطت الأرض المحيطة به في منطقة كوم الشقافة بكرموز غربي المحافظة، في صورة أعادت إلى الأذهان واقعة ميل عقار الأزاريطة الشهير قبل ثلاثة أعوام.

الخليج 365 زار موقع العقار المائل بمنطقة كوم الشقافة، إذ أكد سكان العقار أن المبنى يتعرض لميل بطيء منذ عام، وأنهم قرروا البقاء نظرًا لعدم وجود أماكن بديلة لهم، حتى فوجئوا بميل آخر في العقار لدرجة تهدد سلامتهم، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

تحدث أحمد حمودة صاحب مقهى أسفل العقار المائل لـ "الخليج 365"، قائلاً: "العقار بدأ في الميل منذ سنة وكانت زاوية الميل حوالي 5 سنتيمتر، ولكن لعدم قدرة قاطني العقار على المغادرة لسكن بديل حاولوا قدر الإمكان عمل ترميمات بالجهود الذاتية بصورة تؤمن بقائهم، حتى فوجئوا قبل أيام بارتفاع زاوية الميل لتصل لنحو 50 سنتيمتر".

وقال علي جودة من سكان الطابق العاشر: "العقار مبني عام 2014 وبدأ في الميل من نهاية عام 2018، وحاول الأهالي خلال تلك الفترة التواصل مع حي غرب الإسكندرية إلا أن المسؤولين بالحي لم يتخذوا أي قرارات تفيد الأهالي الذين بقوا في سكنهم على مسؤوليتهم الشخصية، ولم تفلح محاولات السكان في إنقاذ العقار حتى بلغت زاوية الميل خطورتها ليتم إخلائه من قاطنيه".

وأضاف جودة أن العقار تقطن به 12 أسرة بينهم العديد من الأطفال والنساء، الذين أنفقوا كل مدخراتهم لشراء شقة في العقار، معتبرًا أنه لو كان هناك شيء مخالف في العقار خلال تشييده منذ 6 سنوات فلا يجب أن يدفع السكان وحدهم الثمن بل تتم محاسبة جميع المسؤولين الذين سمحوا للمقاول بالبناء وإدخال مرافق الكهرباء والغاز والمياه بالعقار، على حد قوله.

وقالت يسرية خليل، من سكان الطابق التاسع: "أنا أرملة لدي 4 أبناء ودفعت كل مدخراتي للسكن هنا، وليس لدي سكن بديل وحتى الآن أقوم بسداد أقساط الشقة التي يتجاوز ثمنها 170 ألف جنيه، وشعرت بالأسف عندما سمعت من مسؤولي الحي أن الحل البديل لنا أن ينقلونا للمبيت في مدرسة أو في خيمة إيواء، دون الكلام عن حل لمشكلتنا".

ووجه سكان العقار نداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ناشدوه توجيه المسؤولين بمحافظة الإسكندرية لمساعدتهم في إيجاد حل لمشكل العقار المائل بجانب العمل على إيجاد مساكن بديلة لهم تحميهم من برد الشتاء في ظل موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة.

وأخلت محافظة الإسكندرية العقار المكون من 12 طابقًا بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب؛ بسبب ميل به يقدر بـ50 سم، ما يهدد حياة المواطنين وسلامة العقارات المجاورة.

ويأتي القرار وفقًا لتقرير لجنة مشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وصفت العقار المشار إليه بأنه "قنبلة موقوتة"، ويمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، ما يتطلب إزالته.

ووجه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بالبدء في هدم عقار كوم الشقافة المائل حتى سطح الأرض، بعد إخلاء كامل قاطنيه.

من جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقار بُني عام ٢٠١٤ بارتفاع 10 طوابق، ومالك العقار قام 2017 ببناء طابقين آخرين بالمخالفة للقانون، ودون الأخذ في الاعتبار السلامة الإنشائية.

وأشارت إلى أن العقار حدث له ميل بمقدار ٢٠ سم منذ نحو عام، ورفض قاطنوه تنفيذ قرار الحي بسرعة إخلائه، وقرروا المكوث بالعقار على مسئوليتهم الشخصية، ولم يجروا أي إجراءات جادة لإصلاح ميل العقار.

وأضافت رئيس حي غرب أن العقار حدث به ميل شديد دون سابق إنذار وصل إلى ٥٠ سم هذا الأسبوع، وتصدعت أرضيته، ما استدعى التدخل الفوري والإخلاء الجبري للسكان حفاظاً على أرواحهم وحماية المنازل المحيطة.

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