عاجل- ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، في نيوم اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها ، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، و سكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.