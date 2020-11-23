عشرات القتلى الحوثيين بمعـارك مع الجيش اليمني في نهم وصعدة

سيف اليزيد - عدن، صنعاء (وكالات)

وقع عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية، بين قتيل وجريح في كمين محكم نفذه الجيش اليمني، في جبهة «نهم»، شرقي العاصمة صنعاء. واستدرج الجيش اليمني، مجاميع من العناصر الحوثية التي حاولت التقدم إلى مواقعه، لتقع فريسة نيران أسلحته، التي حصدت العشرات منهم بين قتيل وجريح. وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، فإن اشتباكات مستمرة تدور في جبهة نهم، وصولاً إلى محيط معسكر «ماس»، الذي تكبدت فيه الميليشيات خسائر كبيرة في محيطه، حتى الخط الأسفلتي، الذي تسيطر عليه قوات الجيش نارياً.

وأظهرت مقاطع مصورة وزعها المركز الإعلامي للجيش اليمني مشاهد من المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش وهو في زحفه المستمر على مواقع الميليشيات التي تتساقط أمامه، كما تحترق آلياتها وأطقمها القتالية إثر استهدافها بشكل دقيق.

وأوضحت المشاهد مطاردات الجيش لعناصر الميليشيات يفرون من أرض المعركة، جراء بسالة الجيش في الاشتباكات التي استخدم فيها مختلف الأسلحة، مستهدفاً مجاميع وتعزيزات الميليشيات الحوثية، التي مُنيت بخسائر كبيرة في عتادها والأرواح.

وفي السياق ذاته، كبّد الجيش اليمني، أمس، ميليشيات الحوثي، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهة «الشامية» شمال محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري إن: «الجيش اليمني خاض معركة هي الأعنف منذ العام الماضي بعد إفشال محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش في جبهة الشامية وجبهة الربوعة».

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف عناصر الميليشيات، بينما لاذت البقية بالفرار.

في غضون ذلك، شهدت جبهة الساحل الغربي، اشتباكات جنوب الحديدة انتهت بخسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى تباب ومزارع قريبة من خطوط التماس جنوب وجنوب شرق مدينة التحيتا مستخدمة غطاء نارياً مكثفاً بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية وباءت بالفشل، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم وأجبرت البقية على الفرار والعودة إلى أوكارهم في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية باتجاه خط زبيد. كما أكد أن القوات المشتركة أخمدت مصادر الإسناد الناري للميليشيات بضربات مركزة ضاعفت الخسائر في صفوفها. ولفت إلى أن تحركات الميليشيات مرصودة بدقة وسرعان ما يتم التعامل معها فور تنفيذ محاولاتها البائسة التسلل إلى مواقع تشكل خطراً على القوات المشتركة أو تهدد أمن واستقرار أهالي مركز مديرية التحيتا.

وتعرضت أحياء سكنية في مركز مديرية التحيتا، جنوب الحديدة أمس، لقصف من ميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت قذائف هاون على أحياء في التحيتا. ترافق ذلك مع فتح نيران الأسلحة بشكل هستيري.