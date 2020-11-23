السودان يقرر نبش المقابر الجماعية

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) قررت لجنة التحقيق التي شكلتها النيابة العامة السودانية نبش جميع المقابر الجماعية التي عثر عليها مؤخراً.

وقالت لجنة التحقيق في قرارها إنها قررت أن تنبش جميع المقابر الجماعية، وتشريح وإعادة تشريح الجثامين للكشف عن هوية أصحابها.

ومن ناحية أخرى، كشف الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني أن مجلس شركاء المرحلة الانتقالية سيكون بديلاً عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وأضاف كباشي أن المجلس الجديد سيضم مكونات شركاء المرحلة الانتقالية، وهي قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، والمكون العسكري بالمجلس السيادي. وأوضح أن المجلس الجديد يتكون من 21 شخصاً، وأنه سيتم الإعلان عن تشكيله قريباً.

ومن جانبه، قال مالك عقار رئيس «الحركة الشعبية» والقيادي البارز بالجبهة الثورية إن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ونائبه الأول الأسبق على عثمان طه ومساعده الأسبق نافع علي نافع ووزير داخليته الأسبق أحمد هارون حاكوا سيناريو محكماً لتقسيم السودان وانفصال الجنوب.

وأضاف عقار أنه يرغب في إجراء مناظرة أمام الشعب، مع هؤلاء الأربعة لتوضيح الوقائع بشأن تقسيم السودان بالأدلة.

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