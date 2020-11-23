الأسد يعين فيصل المقداد وزيراً للخارجية

سيف اليزيد - دمشق (وكالات) سمى الرئيس السوري بشار الأسد أمس، نائب وزير الخارجية فيصل المقداد خلفاً لوزير الخارجية وليد المعلم الذي توفي بداية الأسبوع الحالي، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة على صفحتها على تطبيق «تلغرام» إن الأسد «يصدر ثلاثة مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك».

وتوفي المعلم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 79 عاماً.

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