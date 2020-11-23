وزير الخارجية السعودي: الرياض واثقة بأن بايدن سينتهج سياسات تساعد على الاستقرار

سيف اليزيد - الرياض (رويترز) قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، إنه واثق من أن الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

وقال الأمير فيصل لرويترز في مقابلة افتراضية: إنه واثق من أن إدارة بايدن ستواصل اتباع سياسات ستكون في صالح الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن أي مناقشات ستجريها الرياض مع الإدارة المقبلة ستؤدي إلى تعاون قوي. وشدد الأمير فيصل على تاريخ التعاون الدفاعي القوي بين البلدين الممتد لخمسة وسبعين عاماً وقال إنه يتوقع استمراره.

وقال إنه سيكون من المناسب تماماً تصنيف الولايات المتحدة لجماعة «الحوثي» في اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف أن «الجميع يعلمون أن قدراً كبيراً من أسلحة ميليشيات الحوثي وجزءاً كبيراً من أيديولوجيتها يأتي من إيران ولذلك فهي بالتأكيد «منظمة إرهابية مدعومة من الخارج».

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