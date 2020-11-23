فرنسا لأردوغان: ننتظر أفعالاً وليس أقوالاً

سيف اليزيد - عواصم (وكالات) أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس تنتظر أفعالاً من جانب تركيا قبل انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.

وقال لودريان في تصريح صحفي: «لا يكفي أن نلاحظ منذ يومين أو ثلاثة أيام، تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي أردوغان، ينبغي أن تكون هناك أفعال». ويأتي تعليق لودريان غداة دعوة الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى الحوار.

وأكد لودريان أن «من بين الأفعال المنتظرة، هناك بعضها بسيطة يمكن القيام بها في شرق المتوسط وليبيا وقره باغ». وذكّر لودريان بـ «أننا لدينا الكثير من الخلافات مع أنقرة»، مشيراً إلى «رغبة التوسّع التركية وهي سياسة الأمر الواقع في ليبيا والعراق وشرق المتوسط، حيث يهاجم الأتراك عضوين في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وحتى في قره باغ، حيث يرسلون أيضاً مرتزقة سوريين».

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