إشادات دولية بإجراءات قمة مجموعة الـ20 للتخفيف من آثار وباء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في بيان لها عقب اختتام قمة مجموعة العشرين التي رأستها المملكة العربية السعودية، هنأت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا السعودية على نجاحها في رئاسة القمة، في هذا العام الصعب.

وقالت جورجيفا الأحد: “نشيد بدول مجموعة العشرين لاتخاذها إجراءات “غير مسبوقة” للتخفيف من توابع كورونا”، لافتة إلى أن “الإجراءات الجديدة ستمنع حالات الإفلاس الهائلة ووقوع أزمة أكثر عمقاً”.

كما أكدت أن “مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين على وجه الخصوص أعطت العديد من البلدان الفقيرة “مساحة تنفس” مؤقتة”.

إلى ذلك أضافت: “أشكر مجموعة العشرين لدعمها صندوق النقد الدولي والذي مكننا من تقديم أكثر من 100 مليار دولار في شكل تمويل جديد”.

اختتام القمة

يذكر أن قادة دول مجموعة العشرين كانوا اختتموا في وقت سابق الأحد أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد البيان الختامي الصادر في الرياض الأحد التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا.

إلى ذلك تعهّد القادة ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة و”بتكلفة ميسورة”، وتلبية “الاحتياجات التمويلية المتبقية” بشأن هذه اللقاحات.

كما أقر البيان مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021، والتي سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدينة