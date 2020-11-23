ولي العهد السعودي يلتقي بومبيو في نيوم ويبحثان آخر المستجدات

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 11:15 مساءً
الأمير محمد بن سلمان ومايك بومبيو
استقبل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في نيوم مساء اليوم الأحد
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.
إلى ذلك حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، فيما حضره من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.
وكان بومبيو قد وصل مساء الأحد إلى المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي كان انطلق الأسبوع الماضي في جولة زيارات خارجية يتوقع أن تشمل 7 دول، بدأها من فرنسا ثم تركيا وإسرائيل والإمارات.
والسبت التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ببومبيو.
كما بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث ملف التطرف والإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .
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