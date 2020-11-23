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إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس المستجد.

وذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

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