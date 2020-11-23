السلطان يعلن انسحابه من الجبهة العراقية

أعلن النائب ميزر حمادي السلطان، الاثنين، انسحابه من الجبهة العراقية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي، قائلاً إن ذلك يأتي حرصاً على استقرار العملية السياسية ودعم السلطة التشريعية.

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