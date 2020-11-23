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كورونا يتحكم في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يتحكم في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي

الأحد 22 نوفمبر 2020

كورونا يتحكم في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي

الخليج 365

قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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